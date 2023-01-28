₴45 000 за безперешкодний відпуск деревини: на Харківщині затримали головного лісничого держпідприємства

Затримали посадовця 26 січня під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 24 тисяч гривень.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області спільно зі слідчими Харківського районного управління поліції №3 викрили корупційну діяльність головного лісничого одного з державних підприємств області, який налагодив схему незаконного особистого збагачення. За хабар фігурант обіцяв сприяти безперешкодному відпуску лісопродукції та вивозу її з території лісогосподарства. Свої послуги при цьому оцінив у 45 тисяч гривень.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Харкова.

Депарамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України