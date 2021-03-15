В Одессе пьяный водитель совершил ДТП, разбил окно и угрожал прохожим ножом

Полицейские задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения, совершил ДТП, скрылся с места происшествия, повредил машину и угрожал ножом прохожим.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Сегодня, 15 марта, на линию 102 поступило сообщение об агрессивном мужчине на улице Давида Ойстраха. Очевидцы рассказали, что он в состоянии опьянения сел за руль автомобиля, совершил ДТП с другим автомобилем и скрылся с места происшествия. Но на этом приключения нарушителя не закончились: он вернулся к поврежденной машине, разбил бутылкой боковое стекло, а когда услышал замечание от прохожих, начал угрожать им ножом.

Инспекторы мгновенно прибыли на место вызова и опросили свидетелей происшествия. Благодаря неравнодушным гражданам, полицейские в считанные минуты установили местонахождение нарушителя. Как выяснилось, мужчина прятался в подъезде одного из многоэтажных домов, расположенных неподалеку, где его и задержали стражи порядка.

Патрульные составили на нарушителя административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения, совершение ДТП, оставление места ДТП и передали задержанного следователям. // 048.ua