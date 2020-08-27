В Одессе рабочий ударил кувалдой босса во время его ссоры с женой

Житель Житомирской области, который в Одессе работал по найму, ударил своего босса кувалдой по голове, когда тот ссорился со своей женой. Так мужчина заступился за супругу потерпевшего.

Об этом рассказали в областной Нацполиции.

Пострадавшего госпитализировали в нейрохирургию с открытой черепно-мозговой травмой. Ему 47 лет. Работника доставили в Хмельницкое отделение полиции.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Сейчас он в СИЗО, идет досудебное расследование. // Пушкинская