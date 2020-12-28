За хабар слідчому поліції чоловіка засуджено до 4 з половиною років за ґратами з конфіскацією майна

За надання неправомірної вигоди слідчому поліції чоловіка засуджено до 4 з половиною років за ґратами з конфіскацією майна

Вироком Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Так, у квітні 2020 року громадянин, який підозрюється у вчиненні грабежу із застосуванням насильства, запропонував слідчому поліції неправомірну вигоду у 20 000 гривень за зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт.

Під час передачі коштів зловмисника було викрито правоохоронними органами.

Обвинувачення підтримувалось Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3.

Суд призначив йому покарання у вигляді 4 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури