За хабар слідчому поліції чоловіка засуджено до 4 з половиною років за ґратами з конфіскацією майна
За надання неправомірної вигоди слідчому поліції чоловіка засуджено до 4 з половиною років за ґратами з конфіскацією майна
Вироком Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).
Так, у квітні 2020 року громадянин, який підозрюється у вчиненні грабежу із застосуванням насильства, запропонував слідчому поліції неправомірну вигоду у 20 000 гривень за зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт.
Під час передачі коштів зловмисника було викрито правоохоронними органами.
Обвинувачення підтримувалось Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3.
Суд призначив йому покарання у вигляді 4 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.
Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet