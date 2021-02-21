В Одессе разбойники напали с ножом на таксиста: один из них угнал его машину

24-летний таксист стал жертвой разбойного нападения вчера вечером в Малиновском районе Одессы.

Как сообщили «Думской» в полиции, в районе 21:30 двое мужчин подошли к автомобилю такси на Пишенина и угрожая ножом потребовали у водителя отдать деньги. Таксист выскочил из машины и начал убегать. Один из нападавших побежал за ним, но когда пострадавший начал звать на помощь прохожих, то ретировался.



Второй нападавший тем временем сел за руль оставленной без присмотра машины и уехал. Позже брошенный ChevroletLacettiобнаружили на трамвайных путях у здания «новой мэрии» на Косовской, 2Д.

Там же полицейские и военнослужащие Национальной гвардии, которые разыскивали преступников в рамках введенной в действие операции «Перехват», задержали 37-летнего гражданина Грузии.

Поиски второго нападавшего продолжаются. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 и ч.1 ст.289 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц, незаконное завладение транспортным средством).