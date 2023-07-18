На Харківщині повідомлено про підозру майстру лісу, який працював на окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 50-річному майстру лісу за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Активна робота з викриття поплічників окупантів продовжується — викрито чергового колаборанта, який співпрацював із загарбниками.

Підозрюваний до повномасштабного вторгнення рф в Україну працював на посаді майстра лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство».

За даними слідства, під час окупації смт Борова чоловік добровільно обійняв однойменну посаду в так званому «ГП «Купянское лесное хозяйство» Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области», створеному на базі українського держпідприємства.

Новоспечений «мастер леса Боровского лесничества» керував роботою підлеглих йому працівників, а також надавав дозволи на рубку деревини і займався її розподілом серед населення.

Прокурорами до Ленінського районного суду м. Харкова направлено клопотання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Харків) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід — ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків) та Департамент контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура