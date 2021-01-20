В Одессе убийца двух человек разгуливал с человеческой головой в руках

В Одессе задержали мужчину, который на улице разгуливал с человеческой головой в руках. Также правоохранители обнаружили в его квартире тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

«На спецлинию 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, полицейские увидели правонарушителя, заходившего в подъезд дома. Вслед за молодым человеком они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас на месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Тела двух мужчин обнаружили в квартире на проспекте Небесной Сотни. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

«Ведомости по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия», — отмечается в сообщении.

В то же время, в Telegram-канале Департамента уголовного розыска приводятся детали страшного инцидента. «20 января в городе Одесса на улице задержан мужчина, с отчлененной головой в руках и обмотанный человеческими внутренними органами. Предварительно установлено, что он совершил убийство отца и еще одного человека, данные которого в настоящее время выясняются. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому отчленил голову», — сказано в сообщении.

Однако, таких деталей пресс-служба ГУНП в Одесской области не приводит.