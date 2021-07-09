В Одессе вынесен приговор по делу о жестоком убийстве девушки-фармацевта

Злоумышленник проник в аптеку под видом ревизора. Он нанес жертве почти 40 ножевых ранений.

Киевский районный суд Одессы приговорил к 15 годам тюрьмы мужчину, жестоко убившего в прошлом году в аптеке девушку-фармацевта.

Об этом журналистам сообщили в суде.

По данным следствия, ночью 23 сентября 2020 года он прибыл в аптеку и предъявил удостоверение ревизора. Девушка-фармацевт впустила мужчину внутрь, открыла сейф и отдала почти 70 тыс. грн. В это время подозреваемый нанес ей множественные удары ножом, от которых жертва скончалась на месте происшествия.

Суд признан мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что в судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и пояснил, что преступление совершил в связи с тяжелым материальным положением.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого 1 млн грн морального ущерба и 15 тыс. гривен материального ущерба в пользу родственников убитой, а также почти 70 тыс. грн в пользу аптеки.

Убийство девушки-фармацевта в Одессе: детали

Утром 23 сентября 2020 года в Киевском районе Одессы в аптеке, расположенной по ул. Королева, обнаружили убитой 21-летнюю сотрудницу этого учреждения.

В тот же день был задержан 35-летний подозреваемый в убийстве – мужчина, который ранее работал в данной аптечной сети – «АКС». Предъявив фармацевту удостоверение ревизора компании, к которой относится эта аптека, он потребовал открыть сейф для проверки и инкассации средств. Злоумышленник нанес жертве почти 40 ножевых ранений. На преступление он пошел из-за задолженности по кредитам перед финансовыми учреждениями. // УНИАН