В Одессе юные подонки ворвались в пункт обогрева и принялись бить бездомных

«Герои» пытались сбежать, но их догнали.

В ночь на 28 января к дежурному «Муниципальной стражи» поступила информация о том, что в пункт обогрева на Куликовом поле ворвались подростки, которые начали бить бездомных и ломать имущество.

Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета.

Парни бросились наутек, когда увидели прибывших на место сотрудников «Муниципальной стражи» и полицейских. Совместными усилиями нарушителей поймали. // odessa.online