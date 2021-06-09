В Одессе задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетней

Одесские правоохранители задержали 24-летнего мужчину, которого подозревают в совращении несовершеннолетней и совершении с ней действий сексуального характера. Правонарушителю объявлено подозрения по ч. 1 ст. 155 и ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

В ведомстве рассказали, что злоумышленника разоблачили сотрудники киберполиции Одесской области. Как оказалось, молодой человек отправлял в мессенджеры и социальные сети 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, вел цинично-откровенные беседы с ней на сексуальные темы, выпросил фотографии в обнаженном виде и добился встречи, во время которой и сделал с потерпевшей действия сексуального характера.

Совместно со следователями отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1, под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы и на основании постановлений следственного судьи Приморского районного суда, по месту жительства подозреваемого провели санкционированные обыски, в результате которых была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители и карты памяти, которые содержат в себе следы преступной деятельности молодого человека.

По результатам предварительного расследования 24-летнему правонарушителю сообщили о подозрении в совершении действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и совращении несовершеннолетней. Такие правонарушения наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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