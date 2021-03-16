В Одессе задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки, чье тело нашли в мешке
В Одессе полиция задержала 55-летнего сына убитой пенсионерки. Мужчина признался, что убил свою мать.
Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции № 1.
Напомним, ранее тело женщины нашли в мешке. Полиция начала розыск убийцы.
«Выяснилось, что 83-летнюю местную жительницу лишил жизни собственный сын. Мужчина ударил мать топором по голове, надел на нее полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил. Убедившись, что старушка не дышит, злоумышленник положил ее тело в мешок и отнес подальше от дома», — отмечено в сообщении.
По словам задержанного, у него возник конфликт с матерью, но из-за чего он произошел, мужчина не говорит. В рамках расследования назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость подозреваемого. // Преступности.НЕТTweet