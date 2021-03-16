В Одессе задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки, чье тело нашли в мешке

В Одессе полиция задержала 55-летнего сына убитой пенсионерки. Мужчина признался, что убил свою мать.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции № 1.

Напомним, ранее тело женщины нашли в мешке. Полиция начала розыск убийцы.

«Выяснилось, что 83-летнюю местную жительницу лишил жизни собственный сын. Мужчина ударил мать топором по голове, надел на нее полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил. Убедившись, что старушка не дышит, злоумышленник положил ее тело в мешок и отнес подальше от дома», — отмечено в сообщении.

По словам задержанного, у него возник конфликт с матерью, но из-за чего он произошел, мужчина не говорит. В рамках расследования назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость подозреваемого. // Преступности.НЕТ