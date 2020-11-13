В Одессе задержали жителя Николаевщины, который избивал и грабил женщин

В Одессе полиция задержала жителя Николаевщины за грабежи в отношении пожилых женщин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Выслеживая гражданок почтенного возраста во дворах многоэтажек, злоумышленник следовал за ними в подъезд, а там наносил удары по голове, после чего отбирал деньги и телефоны и срывал золотые серьги и цепочки.

40-летний правонарушитель нанес потерпевшим ущерб на десятки тысяч гривен. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенных вещей.

За совершение ряда ограблений фигуранту сообщили о подозрении по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Принимаются меры по избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. // Преступности.НЕТ