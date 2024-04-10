Зловмисник побив та пограбував чоловіка у центрі Києва

Чоловік познайомився з потерпілим на вулиці й після розпиття алкоголю, побив і пограбував його. Поліцейські встановили місцеперебування порушника та затримали його. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До чергової частини відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції звернувся 54-річний місцевий мешканець та повідомив, що його побив та пограбував малознайомий чоловік. На місце події оперативний черговий направив наряд патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

Як розповів начальник відділу поліції #1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, оперативники розкрили грабіж менш ніж за добу:

«Ми разом зі співробітниками сектору кримінального аналізу встановили особу зловмисника та його маршрут руху. Ним виявився 33-річний іноземець, якого поліцейські затримали на одній зі станцій київського метрополітену».

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час поліція перевіряє затриманого на причетність до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території міста. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва