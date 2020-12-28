В Одесской области будут судить военных тыловиков

В Одесской области за недостачу вещевого имущества будут судить двух военнослужащих, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины, 14.12.2020 в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух военнослужащих — начальника вещевой и продовольственной службы тыла воинской части и бывшего начальника вещевого склада воинской части по факту халатного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Указанные военные должностные лица обвиняются в том, что они, находясь на вышеуказанных должностях, вследствие небрежного отношения к службе, не обеспечили учет и надлежащее хранение бронежилетов, кевларовых шлемов, рюкзаков и другого военного имущества, поступивших в воинскую часть, что нанесло ущерб государству на сумму более 716 тыс. гривен.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляли следователи Территориального управления ГБР, расположенного в г. Николаеве.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда. // Одесский обозреватель