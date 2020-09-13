В Одесской области экс-чиновник «Укрзалізниці» подозревается в присвоении бюджетных денег

В Одесской области бывший сотрудник Укрзализныци сфальсифицировал документы для получения 100 тысяч гривен компенсации на аренду жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении бывшему начальнику одного из структурных подразделений Регионального филиала «Одесская железная дорога» в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, с августа 2017 по ноябрь 2018 чиновник, с целью завладения бюджетными средствами, подавал сфальсифицированные заявления на получение компенсации за аренду жилья, где фактически ни дня не жил.

К заявлению злоумышленник приобщал поддельные заранее документы, а именно договор аренды однокомнатной квартиры и выписку из Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности.

В дальнейшем, на основании указанных сфальсифицированных документов Укрзализныця компенсировала подозреваемому расходы по аренде жилья на общую сумму почти 100 000 гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Малиновского отдела полиции. // Одесский обозреватель