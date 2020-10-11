На Київщині чоловік випив, викрав Mitsubishi і на ньому потрапив у ДТП

На логістичний пристрій групи реагування патрульної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Требухів Броварського району.

Поліцейські оперативно прибули на місце події та виявили водія з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Перевірка на «Драгері» показала 2,93 проміле алкоголю в крові.

Під час оформлення ДТП виявилось, що правопорушник немає жодних документів, тоді поліцейські встановили власника автівки.

Як з’ясувалось, напередодні зловмисник викрав автомобіль «Mitsubishi», що був припаркований на подвір’ї та поїхав на чужому транспортному засобі у своїх справах. По дорозі нетверезий керманич вчинив ДТП та пошкодив викрадену автівку.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний місцевий житель, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Санкція статті перебчає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, за керування авто у стані алкогольного сп’яніння, без відповідних документів та скоєння ДТП водія притягнено до адміністративної відповідальності.

Вартові еспресо за матеріалами поліції Київської області