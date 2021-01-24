В Одесской области грабители подстрелили предпринимателя

Неизвестные люди проникли поздно вечером, 22 января, в дом 71-летнего владельца автозаправочных станций в Беляевском районе Одесской области и ранили его в ходе перестрелки. Об этом сообщили в полиции.

Пострадавший заявил, что в 23:50 услышал, как на кухне отжали металлопластиковое окно и несколько человек проникли внутрь его дома. Он достал из сейфа зарегистрированный травматический пистолет «Форт 12Р» и сделал пять выстрелов, когда разбойники пытались попасть в его спальню. В ответ неизвестные совершили два выстрела и сбежали из дома.

Пострадавший получил проникающее пулевое ранение нижней части живота. Утром он самостоятельно добрался до больницы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Полицейские изъяли семь гильз на месте инцидента, одну резиновую и две металлические пули калибра 9-мм, а также пистолет заявителя с магазином, в котором остались еще 4 патрона.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой). Налетчиков разыскивают. // trassae95.com