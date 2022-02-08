В Одесской области мать троих детей напоила и убила мужа

Женщина сдалась полиции и рассказала о многочисленных инцидентах насилия со стороны мужа.

В Одесской области 56-летняя женщина совершила жестокое убийство. Ее жертвой стал мужчина, с которым она прожила всю жизнь и воспитала троих детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

Это произошло в селе Кошары Южненской территориальной общины. Окровавленное тело односельчанина обнаружил утром владелец домовладения, расположенного рядом с участком погибшего.

Она дождалась, когда он уснет, а потом разбила ему топором голову. Тело замотала в одеяло и ночью на тачке вывезла на соседний земельный участок.

Жена погибшего не скрывала своей вины. Она заявила, что таким образом отомстила нелюбимому за все обиды, причинённые в течение жизни.

На видео, опубликованном полицейскими, женщина рассказывает о многочисленных инцидентах физического насилия со стороны мужчины.

«Он когда трезвый — нормальный. Но когда его перемыкает… И еще бьет так, что у меня глаза красные, все в этих подтеках», — говорит она.

Действия женщины квалифицированы как умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). Фигурантку задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Ей грозит до 15 лет заключения. // УНИАН