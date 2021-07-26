Вимагали 5 тисяч доларів — на Харківщині двом чоловікам повідомлено про підозру і взято під варту

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 189 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Роман Травкін, досудовим розслідуванням встановлено, що 49-річний мешканець м. Лозова, раніше судимий за вимагання, та 47-річний чоловік вимагали 5 тисяч доларів США у іншого чоловіка за те, що він нібито посприяв правоохоронцям у затриманні двох жінок ромської національності, які скоювали крадіжки, одна з яких є донькою вимагача.

Потерпілий повідомив, що не має такої суми коштів. Зловмисники, погрожуючи фізичною розправою, нанесли йому тілесні ушкодження і повідомили, що він має передати їм 2 тисячі доларів США або ж переєструвати право на його автомобіль на іншу особу, яку визначать вимагачі.

23 липня цього року відразу після передачі 2 тисяч доларів США одного з вимагачів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вказану суму коштів вилучено.

Іншого вимагача затримано в той же день за місцем його мешкання. Обом зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводять слідчі Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури