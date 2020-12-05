На Київщині групу осіб затримали за незаконне зберігання зброї

Злочинну діяльність чоловіків викрили та задокументували співробітники Васильківського відділу поліції спільно з працівниками Фастівського міськрайонного відділу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

У рамках кримінального провадження, правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Фастівщини. За місцем проживання фігурантів поліцейські виявили бойові набої, вогнепальну зброю, корпус гранати та запал.

Крім цього, в оселі одного із зловмисників вилучено порошкоподібну речовину білого кольору – амфетамін, вагою 36 грам.

Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.

Трьох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловікам про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Київської областіytpfr