В Одесской области «мститель» избил родителей полицейского

В Одесской области полицейские задержали 26-летнего мужчину, который избил пожилых родителей правоохранителя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Преступление он совершил из-за давней обиды на сотрудника Болградского районного отдела полиции, который в 2016 году, будучи начальником сектора реагирования патрульной полиции, разоблачил его в краже имущества из сельсовета.

По словам подозреваемого, он выплеснул на односельчан гнев, ведь их сын сделал все, чтобы его наказали и приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Злоумышленник пришел домой к родителям полицейского и несколько раз ударил кулаком в лицо 60-летнего мужчину, а когда вслед из дома выбежала его жена, он избил и ее. После этого парень разбил пострадавшим окно и телевизор, швырнув в дом камень.

Отец правоохранителя отделался поврежденным глазом и гематомами на лице, а мать — ссадинами на голове.

По факту причинения телесных повреждений близким родственникам работника правоохранительного органа в связи с исполнением им обязанностей полицейские начали производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. // 048.ua