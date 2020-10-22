В Одесской области мужчина из ружья застрелил подростка

Задержанный открыл стрельбу во дворе сожительницы, под пули попал ее 16-летний брат. Событие произошло в Ширяевском районе Одесской

Об этом сообщает Depo.Одеса, ссылаясь на пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По версии следствия, 36-летний мужчина с охотничьим ружьем пришел домой к своей сожительницы, с которой накануне поссорился, и со двора начал стрелять. Женщина с родными бросились на выстрелы. Первым прибежал ее несовершеннолетний брат и получил от сожителя сестры несколько пуль в грудь и живот. Остановился правонарушитель только тогда, когда отец ребенка бросился к нему в драку и выхватил оружие. Пострадавшего госпитализировали, но не спасли.

Мальчик от полученных огнестрельных ранений грудной клетки и брюшной полости скончался в реанимационном отделении районной больницы. Пока родственники занимались госпитализацией ребенка, правонарушитель скрылся. Полицейские ввели план «Перехват». Автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, правоохранители разыскали на краю села: человек скрыл его в овраге, а сам отправился в поля. За несколько часов поисков правонарушителя уличили в райцентре, где он искал убежища у знакомых.

Ружье со стреляной гильзы с места происшествия полицейские изъяли. Кто ее владелец и как она оказалась у злоумышленника устанавливается. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.