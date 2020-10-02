В Одесской области мужчина ударил ножом бывшую сожительницу

Измаильские полицейские арестовали мужчину, который ударил ножом односельчанку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

54-летняя женщина пострадала от бывшего сожителя, когда встала на защиту своей дочери, которую тот толкал во дворе. Пострадавшую с ножевым ранением груди госпитализировали, а 55-летнего злоумышленника, который убежал к себе домой, полицейские сразу же задержали.

Подозреваемого отправили под стражу. За умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения ему грозит до восьми лет лишения свободы. // odessamedia.net