За зловживання зі збитками ₴1,5 млн. судитимуть головного держінспектора митниці

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до Голосіївського районного суду м. Києва скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно головного державного інспектора відділу митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби за фактом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).

Розслідуванням встановлено, що з вересня по листопад 2020 року головний державний інспектор митниці діяв в інтересах одного із підприємців. Здійснюючи контроль класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, поданих для митного оформлення, він підтверджував правомірність визначення кодів, відповідно до яких вони не підлягали оподаткуванню акцизним податком. Однак, згідно норм податкового законодавства та висновків лабораторних досліджень, ввезені нафтопродукти необхідно було класифікувати за кодом, який передбачає нарахування акцизного податку.

В ході досудового розслідування було зафіксовано 6 епізодів протиправної діяльності. Державний бюджет недоотримав акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора