В Одесской области осудили отца и сына, которые ограбили и убили соседа

Преступление произошло в Великомихайловском районе.

Суд дал отцу и сыну, которых обвиняли в разбойном нападении и убийстве соседа, 14 и 12 лет лишения свободы, а также конфисковал их имущество.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Следствие установило, что в декабре 2018 года, в одном из сел Великомихайловского района отец и сын с целью ограбления зашли в дом своего соседа.

Угрожая и применив силу, они стали требовать деньги. Сын завладел 38 000 гривен и 2 000 долларов и пошел с ними домой.

Отец, оставшись наедине с жертвой, ударил мужчину ножом в шею. Тот умер на месте. Вскоре злоумышленников задержали, они сознались в преступлении. // odessa.online