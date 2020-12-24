В Одесской области сотрудница банка присвоила более 130 тысяч гривен

Сотрудница государственного банка на протяжении двух лет присваивала бюджетные средства. За это она будет отвечать в суде.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 27-летней работницы государственного банковского учреждения, обвиняемой в присвоении бюджетных средств (ч. 1, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, контролер-кассир одного из государственных банков в течение 2017-2018 лет присваивала средства банка, которые находились в ее распоряжении в кассовом аппарате.

Таким образом женщина завладела государственными средствами на более чем 130 тысяч гривен.

Следствию удалось задокументировать и доказать каждый из эпизодов преступления. Подозреваемая полностью признала свою вину и возместила причиненный банку ущерб.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Подольского отдела полиции. // 048.ua