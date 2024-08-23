Засуджено 23-річного жителя Болградського району, який позбавив життя військовослужбовця

Правопорушник проведе за ґратами сім років.

Нагадаємо: вранці 8 березня на проспекті Шевченка в місті Подільськ випадкові перехожі виявили тіло чоловіка у військовій формі зі слідами побиття, про що повідомили в поліцію.

Поліцейські з’ясували, що загиблий – 34-річний діючий військовий з іншої області. Напередодні ввечері він відпочивав в одному з місцевих закладів та пішов з нього разом з іншим відвідувачем.

Того ж дня правоохоронці встановили, що то був 23-річний житель Болградщини, і саме він причетний до смерті військового. Молодика затримали в Подільську у орендованій квартирі. За клопотанням слідчих на час досудового розслідування суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Далі було з’ясовано, що чоловіки познайомилися у барі, де разом вживали алкогольні напої і спілкувалися. А коли вони покинули заклад і йшли по вулиці, раптово посварилися. Під час конфлікту молодший за віком чоловік ударом кулака в голову збив старшого з ніг і продовжив бити вже лежачого по голові ногами. Правопорушник припинив гамселити потерпілого та пішов геть, коли останній не подавав ознак життя.

За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті військового стали отримані ним тяжкі тілесні ушкодження: перелом кісток черепа, розриви склепіння та основи черепа, крововилив під оболонки головного мозку.

Правопорушник свою провину визнав, але причину свого вчинку так і не пояснив.

На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури висунули молодикові обвинувачення у вбивстві, тобто в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України був направлений до суду.

Дослідивши та проаналізувавши отримані матеріали справи й докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Подільське районне управління поліції Одещини