В Одесской области таксист сам задержал пассажира, который пытался его задушить

Клиент накинул на шею водителю шнур и начал душить.

В Одесской области таксист задержал пассажира, пытавшегося его задушить.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня ночью возле села Болгарка.

Отмечается, что на линию «102» поступило заявление об угрозе убийством от мужчины, который работает в одной из служб такси.

«Во время поездки водитель заметил, что клиент ведет себя подозрительно. Пассажир попросил остановить автомобиль и начал душить водителя шнуром. Однако заявитель смог вырваться, а затем не позволил скрыться злоумышленнику, удерживая его до приезда полиции», — рассказали в пресс-службе.

Таксист передал 22-летнего злоумышленника патрульным, которые вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как пишут местные Telegram-каналы, нападающий утверждал правоохранителям, что якобы хотел лишь напугать водителя, чтобы доехать домой бесплатно. // УНИАН