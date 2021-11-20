В Одесской области задержали мошенника из Франции, который пытался выехать в Румынию

59-летний иностранец следовал на выезд из Украины из паромного пункта пропуска «Орловка».

В Одесской области задержали мошенника — гражданина Франции, который пытался выехать из Украины в Румынию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк.

По его словам, гражданина Франции, находившегося в международном розыске, задержали вчера пограничники Измаильского отряда. Иностранец следовал на выезд из Украины из паромного пункта пропуска «Орловка». В ходе пограничного контроля на водителя легковушки марки Jaguar сработала база данных Интерпол с требованием об аресте.

Как выяснилось, 59-летний мужчина разыскивается правоохранительными органами Франции за мошенничество.

О случившемся пограничники сообщили полиции, представителям которой впоследствии передали иностранца. Кроме того, установлено, что мужчина пробыл в Украине сверх установленных сроков, за что привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 203 КУоАП.