В Одесской области задержали похитителей женщины

В городе Измаил Одесской области задержали двоих подозреваемых в похищении человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, инцидент произошел 26 февраля.

«В Измаиле прохожие услышали крики о помощи от женщины, которую схватили двое мужчин и силой посадили в автомобиль Renault. Очевидцы немедленно сообщили об этом в полицию и описали злоумышленников», – сообщили в управлении.

Получив ориентировку, патрульные начали поиск указанного автомобиля и впоследствии на улице Шевченко один из экипажей обнаружил машину и мужчин, которые подходили под описание. Рядом также находились заплаканная женщина и просила о помощи.

Патрульные сразу задержали нарушителей. Мужчины отрицали причастность к преступлению и, чтобы избежать ответственности, один из них пытался избавиться от ножа. Потерпевшая подтвердила, что именно эти граждане, угрожая оружием, похитили ее.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Проводятся соответствующие неотложные мероприятия. // Голос