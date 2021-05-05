В Одесской области живодер «ради развлечения» расстрелял двух собак

Одно животное погибло, еще одно — ранено.

В Одесской области полиция разыскивает мужчину, который в городе Белгород-Днестровский расстрелял двух бездомных собак.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

«На территории частных гаражей в одном из районов города местный житель нашел двух бездомных собак – одну мертвую, другую – с ранениями. По словам мужчины, со своего балкона он видел, как неизвестный произвел несколько выстрелов в собак», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили УНИАН в Белгород-Днестровском отделе полиции, инцидент произошел на прошлой неделе.

По информации очевидцев, опубликованной в социальных сетях, мужчина расстрелял собак ради развлечения возле гаражей на ул. Южной. Они жили на данной территории под присмотром местных жителей. Люди утверждают, что эти животные стерилизованы, привиты и никакой опасности для окружающих не представляли.