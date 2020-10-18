В Одесской области журналиста избили во время съемок репортажа

Вчера, 17 октября, в поселке Великодолинское Овидиопольского района неизвестные напали на главного редактора одного местного печатного издания.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Нападение произошло во время съемок репортажа журналистом. Трое неизвестных избили потерпевшего. Журналиста с ушибами мягких тканей и сотрясением мозга доставили в больницу.

Происшествие полицейские квалифицировали как угрозу или насилие в отношении журналиста и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по данному факту осуществляется Черноморской местной прокуратурой. Принимаются меры по установлению лиц, совершивших указанное правонарушение. Продолжается следствие. // Голос