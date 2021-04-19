В одному із торгових центрів Рівного сталася стрілянина (відео)

18 квітня, у торговому центрі “Новус” по вулиці Гагаріна, зловмисник намагався скоїти розбійний напад на обмінний пункт.



Про це повідомляють в ГУНП у Рівненській області.

В результаті його злочинних діянь тілесні ушкодження отримала працівниця пункту, а також покупець супермаркету, який допомагав затримати нападника, отримав вогнепальне поранення ноги.

Зловмисника затримано.

Очевидці події оприлюднили у соцмережах відео, на якому помітно зловмисника.

Діло