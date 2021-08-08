В ОРДО в тюрмі вбили ексолімпійця, що колись застрелив юнака в Запоріжжі

На окупованій території Донецької області 6 серпня вбили трьох ув’язнених. Серед них – дзюдоїст із Запоріжжя Євгеній Сотников, який брав участь в Олімпіаді-2008.

Про це у фейсбуці повідомила радниця голови УкрТКГ Гайде Різаєва, зазначає Новинарня.

У 2009-му Сотников застрелив 18-річного хлопця в кафе та отримав довічне ув’язнення.

“У цій історії сумно все… Як і злочин Сотникова, і вбивство ув’язнених громадян України збройними формуваннями “Л/ДНР”, і неможливість контролювати і вчасно реагувати на події, які відбуваються там”, – написала Різаєва.

Євгеній Сотников мав звання заслуженого майстра спорту. Бронзовий призер ЧС в Осаці (2003), бронзовий призер ЧЄ в Лісабоні (2008), учасник Олімпіади в Пекіні (2008).

Проблеми із законом у Сотникова почалися в 2007 році, коли спортсмен був засуджений за завдання ушкоджень – він вистрелив людині в ногу.

В 2008-му Сотникова оголосили в розшук після того, як він п’яним поранив свого знайомого ножем. Справу закрили через відсутність претензій зі сторони потерпілого.

19 грудня 2010 року в одному з кафе Заводського району Запоріжжя Сотников застрелив 18-річного хлопця.

На суді спортсмен заявляв, що випадково вистрелив у голову юнакові. Однак суд врахував покази свідків і записи відеокамер, і ув’язнив Сотникова до довічного.

У 2011-му вирок пом’якшили до 15 років позбавлення волі.