Депутата з Чернігівщини судитимуть за ухилення від виконання обов’язків військової служби та шахрайство

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо депутата Семенівської міської ради Чернігівської області, який після мобілізації ухилявся від військової служби за сприяння керівника підрозділу.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що депутат був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом 5 місяців фактично не виконував обов’язки військової служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та навпаки фіксував у службовій документації, що той начебто несе службу у прикордонних нарядах.

При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового та спеціальні надбавки на понад 157 тисяч гривень.

Він обвинувачується в ухиленні від виконання обов’язків військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Матеріали досудового розслідування відносно начальника депутата, який прикривав його злочинні дії, були виділені в окреме провадження. Наразі кримінальне провадження завершено та направлено до суду.

Подільника звинувачують у службовому підроблені (ч. 1 ст. 366), зловживанні владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364), в посібництві у кримінальному правопорушенні щодо ухилення військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ч. 409). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Державне бюро розслідувань