В Партизанском мужчина поджег автомобиль знакомой (видео)

Полицейские Днепра задержали 50-летнего мужчину, который поджег автомобиль своей знакомой.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Преступление произошло 10 апреля около одного из домов в селе Партизанское Днепропетровской области. Между знакомыми друг с другом женщиной и мужчиной возник конфликт. На почве ссоры злоумышленник подошел к автомобилю, открыл дверь, облил салон транспортного средства бензином и поджег его, после чего скрылся с места преступления.

Правоохранители оперативно разыскали поджигателя. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжается следствие.