На Київщині викрито злочинну організацію, яка займалася збутом наркотиків на десятки мільйонів гривень

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організатору та двом членам злочинної організації.

Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, а також незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, неодноразово судимий мешканець Київської області організував групу осіб, які займалися виготовленням та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

До цієї діяльності він залучив ще двох осіб. Один із співучасників – довірена особа організатора, відповідав за перевезення та переправлення наркотиків іншим учасникам угруповання, які займалися розширенням мережі збуту через власні знайомства.

Для своєї діяльності підозрювані орендували приватні будинки на Київщині, де організовували виробництво наркотичних засобів та психотропних речовин. Заборонений товар збували оптовими партіями по всій Україні шляхом залишення так званих «схованок» та пересилання через логістичні компанії. За попередніми даними, щомісячний обіг наркотиків складав щонайменше 10 млн грн.

За адресами проживання учасників злочинної організації, в автомобілях, які вони використовували для перевезення та продажу наркотичних засобів, місцях фасування і виготовлення наркотичних засобів одночасно проведено понад 50 обшуків на території Київської області.

В рамках заходів виявили і вилучили знаряддя та прилади для виготовлення наркотиків, канабіс, близько 10 кг кристалічної та порошкоподібної речовини «Альфа-PVP», велику кількість каністр різного літражу та бочки ємкістю по 205 літрів, заповнені прекурсорами, з яких можна було виготовити наркотиків на суму понад 50 млн грн. Також вилучені 7 транспортних засобів, гроші, пристрої для зв’язку, приладдя для виготовлення та фасування наркотичних засобів та інше.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативним супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора