Київські патрульні піймали водія трамвая «під кайфом»

Інспектори склали на чоловіка протокол і відсторонили від кермування.

Патрульні відділу безпеки дорожнього руху продовжують виявляти нетверезих водіїв, що надають послуги з перевезення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Так, в Києві на вулиці Попудренка інспектори зупинили водія трамвая, що здійснював перевезення пасажирів. Під час спілкування з кермувальником поліцейські виявили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння.

На вимогу патрульних пройти огляд на стан сп’яніння 35-річний водій відмовився у присутності свідків.

Інспектори склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від кермування. // LB.ua