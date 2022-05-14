Київські патрульні піймали водія трамвая «під кайфом»
Інспектори склали на чоловіка протокол і відсторонили від кермування.
Патрульні відділу безпеки дорожнього руху продовжують виявляти нетверезих водіїв, що надають послуги з перевезення.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Так, в Києві на вулиці Попудренка інспектори зупинили водія трамвая, що здійснював перевезення пасажирів. Під час спілкування з кермувальником поліцейські виявили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння.
На вимогу патрульних пройти огляд на стан сп’яніння 35-річний водій відмовився у присутності свідків.
Інспектори склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від кермування. // LB.uaTweet