Вилучено 5,4 тонни фальсифікату – на Житомирщині викрили ділків, які займалися незаконним збутом бензину та солярки

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури викрито групу осіб, причетних до незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей (ч. 3 ст. 204 КК України).

Слідством установлено, що протиправною діяльністю займалися п’ятеро місцевих жителів. Зокрема, на території одного з паркінгів великогабаритного транспорту, що у Житомирському районі, облаштували майданчик, на якому розмістили ємкості для зберігання та збуту паливно-мастильних матеріалів невідомого походження.

У четвер, 18 серпня, на території паркінгу правоохоронцями проведено санкціонований обшук.

Під час обшуку виявлено та вилучено майже дві сотні ємкостей різного об’єму для зберігання пального, 5,4 тонни незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизтопливо) на загальну суму майже 300 тис. грн, автозаправне обладнання, понад півсотні грошових коштів, чорнові записи. Вилучене пальне передано для проведення експертизи.

Незаконні паливно-мастильні оборудки викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та Головним управлінням Нацполіції в області, яке проводить досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури