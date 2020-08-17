В Павлограде 23-летнего мужчину ударили ножом в грудь

15 августа, около 22:50, на улице Подгорной в Павлограде, возле супермаркета, произошел конфликт между двумя мужчинами. В конце перепалки 19-летний молодой человек ударил ножом в грудь 23-летнего мужчину.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу Павлограда № 4. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

Мужчине диагностировали проникающее колото-резанное ранение и пневмоторакс. Состояние пострадавшего стабилизировали. Решается вопрос о задержании подозреваемого в порядке статьи 208 УПК Украины.