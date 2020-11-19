Житель Донецкой области убил товарища и выбросил тело в канализацию

В Донецкой области взято под стражу мужчину, который убил товарища, а потом выбросил его тело в канализацию.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

«По ходатайству Волновахской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 62-летнему жителю г. Марьинка, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что ночью 15 ноября 2020 года человек у себя дома распивал спиртные напитки со своим знакомым. Во время застолья между товарищами возникла словесная ссора, в ходе которой хозяин нанес гостю многочисленные удары молотком по голове, после чего схватив со стола кухонный нож, нанес им несколько ударов в область грудной клетки пострадавшего.

От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте, а злоумышленник вынес тело и сбросил в канализационный люк, где его на следующий день нашли прохожие.

Добавим, что санкция по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ( «Умышленное убийство») предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование продолжается.