За зґвалтування матері нелюд з Хмельниччини проведе за ґратами 6 років

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 34-річного чоловіка у зґвалтуванні (ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України).

У серпні минулого року, повернувшись додому, нетверезий чоловік затягнув до хати матір, кинув її на ліжко та зґвалтував.

Все відбувалось на очах в паралізованої бабусі, яка нічим не могла їй допомогти.

Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду нелюда засуджено до 6 років позбавлення волі.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури