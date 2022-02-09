За зґвалтування матері нелюд з Хмельниччини проведе за ґратами 6 років

Опубликовано

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 34-річного чоловіка у зґвалтуванні  (ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України).

У серпні минулого року, повернувшись додому, нетверезий чоловік затягнув до хати матір, кинув її на ліжко та зґвалтував.

Суд восстановил непривитую учительницу на работе – она и не думает вакцинироваться | Украинская правда

Все відбувалось на очах в паралізованої бабусі, яка нічим не могла їй допомогти.

Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду нелюда засуджено до 6 років позбавлення волі.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури

Like

Метки:

Читайте также: