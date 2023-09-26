Перевірка рішень ВЛК: поліція виявила тисячі підроблених справ

Правоохоронці провели сотні обшуків по всій країні.

Правоохоронці вилучили вже 35 тисяч особових справ військовозобов’язаних. Виявилось, що 7,5 тисяч з них мають ознаки фіктивності і тепер у справах ухвалюватиметься повторне рішення після ретельної перевірки.

“В стислі терміни Національною поліцією було проведено сотні обшуків по всій країні. Вони були проведені у військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісіях всіх рівнів, і обласних, і регіональних, і районних”, – заявив заступник Голови Національної поліції України Дмитро Тишлек в ефірі національного телемарафону.

За його словами поліція продовжує вилучати та перевіряти документацію, а пізніше спеціалісти в межах слідчого процесу нададуть вичерпні відповіді. Це пов’язано з тим, що йдеться про великий масив документів.

“5800 таких справ було вже відправлено на переогляд з долученням до цього процесу певних спеціалістів для ретельного вивчення та прийняття по ньому повторного рішення”, – додав Тишлек.

Перевірка рішень ВЛК

12 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 30 серпня. Воно зокрема передбачає перевірку усіх рішень військово-лікарських комісій про інвалідність та непридатність до служби, ухвалених з початку повномасштабного вторгнення.

Вже наступного дня у Білгород-Дністровському районі Одеської області ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, підозри оголошено також ухилянтам, які скористалися “схемою”. // УНІАН