В Павлограде избежал наказания насильник, которого жертва простила

Дорожный рабочий, который ночью 21 июня изнасиловал незнакомую женщину на ул. Комарова, освобожден от уголовной ответственности и с чистой совестью может работать дальше. Никаких претензий пострадавшая к нему не имеет.

Об этом сообщается в материалах Павлоградского суда , внесенных в ЕРДР.

Следствием было установлено, что 21.07.2021 примерно в 00 часов 20 минут, подозреваемый находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле кафе «Каспий», на ул.Комарова, 13, познакомился с . Во время общения он предложил ей вступить с ним в интимную связь, но женщина ответила отказом. Только их общение на этом не завершилось. Прошло три часа, прежде чем он , находясь между домами на ул. Комарова, начал угрожать ей физическим насилием, а затем повалил на спину и полностью преодолев сопротивление женщины, вступил с ней в половую связь.

Насильник был задержан на следующий день и до вынесения решения суда находился под ночным домашним арестом. И только в суде он смог вздохнуть с облегчением, услышав, что потерпевшая обратилась в суд с ходатайством о закрытии уголовного производства, отказавшись от обвинения, мотивируя это нежеланием привлекать обвиняемого к уголовной ответственности. Она подтвердила добровольность своей позиции и то, что обвиняемый не является членом ее семьи.

Обвиняемый во время проведения подготовительного судебного заседания подтвердил изложенные в обвинительном акте обстоятельства инкриминируемого уголовного правонарушения. Он также заверил суд, что не является родственником потерпевшей, то есть уголовное правонарушение не связано с домашним насилием.

Суд принял решение уголовное производство по обвинению мужчины в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 152 УК Украины, закрыть на основании п.7 ч.1 ст.284 УПК Украины, в связи с отказом потерпевшей от обвинения. // beg.dp.ua