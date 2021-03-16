В Павлограде посадили на 5 лет преступника, ограбившего школьника

Павлоградский городской районный суд вынес приговор мужчине, укравшему зимой 2019 года у школьника телефон. Подсудимого приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Как сообщается, в тот день около 17:00 мальчик возвращался по улице Новой домой из магазина. Он позвонил маме и зашел в подъезд, где мужчина выхватил у него мобильный телефон.

Зайдя домой, мальчик рассказал о ситуации, и семья обратилась в полицию. Правоохранители задержали обвиняемого. В тот момент он уже находился на испытательном сроке в связи с кражей. Телефон, в последствии, нашли в ломбарде. // 34.ua