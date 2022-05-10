Поліцейські затримали вінничанина з наркотиками майже на чверть мільйона гривень

9 травня по вулиці Городецького оперативники Вінницького районного управління поліції затримали 24–річного жителя м. Вінниця за підозрою у розповсюдженні наркотичних засобів шляхом закладок. У зловмисника поліцейські вилучили понад дві сотні пакетиків з забороненими наркотичними речовинами. За такий злочин йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

За словами керівника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, підозрюваного працівники поліції затримали під час відпрацювання території обслуговування.

У сумці вінничанина оперативники виявили електронні ваги та 224 поліетиленових пакетики з наркотиками, а саме: з канабісом, метадоном, PVP – сіллю та таблетками.

Заборонені наркотичні засоби зловмисник розповсюджував за допомогою мобільного додатку Telegram у чат-ботах, де вказував клієнтам місця із закладками.

Вартість наркотиків на чорному ринку становить близько 250 тисяч гривень.

Вилучені заборонені речовини направлені на експертизу.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідством вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області