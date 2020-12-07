В Переяславе мужчина устроил стрельбу, есть раненый

В Киевской области мужчина устроил стрельбу после ссоры с незнакомцем. В результате — один человек получил ранения.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

Как сообщили в пресс-службе, в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов в города Переяслав человек стреляет из пистолета.

«Как выяснилось, между двумя мужчинами внезапно возник конфликт и словесная перепалка. Тогда 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов в незнакомца. В результате конфликта 31-летний мужчина получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полицейские оперативно установили личность хулигана и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. За содеянное ему грозит заключение на срок от трех до семи лет.