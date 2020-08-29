В Пермском крае РФ юный уголовник задержан по подозрению в убийстве 10-летней девочки

В Пермском крае 16-летний подросток задержан по подозрению в убийстве десятилетней девочки, которая пропала 27 августа, а позже была найдена мертвой в кустах.

Как сообщает СУ СРК по региону, юноша ранее был судим за преступления имущественного характера.

Девочка пропала в четверг в Чусовском районе. На следующий день ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в зарослях травы в 150 метрах от дома, где она жила. Было возбужденного дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетней»).

«Следователи СК России выясняют условия жизни и воспитания девочки в семье, а также причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних», — отметили в краевом СК. // ZNAK