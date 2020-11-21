В Петербурге мужчина выбросил пасынка из окна
В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, выбросившего 13-летнего пасынка с балкона третьего этажа.
Как сообщает Life Shot, в отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Покушение на убийство».
Сам мужчина не признал вину. Мальчик находится в реанимации с переломами.
Ранее сообщалось, что житель Петербурга был задержан по подозрению в том, что выбросил 13-летнего мальчика-инвалида из окна третьего этажа. У подростка была инвалидность, вызванная психическим заболеванием. Отчим перекинул его через оконный проем лоджии. // МКTweet