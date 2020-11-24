В Подмосковье сексуальные маньяки взяли в плен шестерых девственниц

За половой акт преступники обещали заплатить миллион

Криминальный кастинг для девственниц устроили двое жителей Сергиева Посада, которым нравилась удовлетворять свою похоть только с невинными девушками. Юных особ завлекали обещаниями хорошо заплатить за первую ночь с мужчиной, на деле же все заканчивалось грязным шантажом и вымогательством.

Как стало известно «МК», сексуальные террористы – студент одного из вузов и 37-летний предприниматель (кстати, примерный семьянин) – открыли собственный дом терпимости в 2017 году. Они создали два аккаунта в социальной сети от женского имени, где разместили соблазнительные объявления. Якобы двое богатых и очень опытных в интимном плане мужчин готовы лишить девственности молодых девиц за внушительное вознаграждение. Во время телефонных переговоров соблазнители обещали «гонорар» в 1 миллион рублей.

Как ни странно, несколько девушек 18-20 лет клюнули на это предложение. Одна даже специально приехала в столичный регион из Краснодарского края. Остальных кавалеры встречали у метро «ВДНХ» и везли в Сергиев Посад на квартиру студента. У его старшего партнера даже хватало наглости пользоваться машиной жены. Но из всего обещанного в рекламе молодые казановы исполняли только лишение девственности. Весь процесс они снимали на видео. А вот вместо вознаграждения начинался банальный рэкет. Обманщики грозили выложить запись в интернет, если пленница не напишет долговую расписку на сумму 3 миллиона рублей под проценты. Такая бумага служила своего рода гарантией для бандитов – оказавшись в кабале, несчастная девушка и думать боялась о заявлении в полицию. Правда, платить ловеласы никого не заставляли. Видимо, все затевалось исключительно ради секс-приключения с девственницей.

Всего жертвами любителей «клубнички» стали шесть девушек. Одна из них все-таки решилась заявить в полицию, после чего сексуальных террористов задержали. Предприниматель оказался замешан еще и в аферах с недвижимостью. По поддельным документам он сумел присвоить дом и квартиру в Сергиевом Посаде, принадлежавшие двоим местным пьяницам.

Как сообщила «МК» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, Сергиво-Посадский городской суд назначил мужчинам наказание в виде 12 и 8 лет колонии строгого режима.